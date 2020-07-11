راشد الماجد “ولهان”.. ويتصدّر تويتر السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان “ولهان” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وفور صدور الأغنية، أطلق رواد موقع تويتر، في المملكة العربية السعودية هاشتاق باسم “راشد الماجد” متفاعلين من خلاله مع أغنية “ولهان” التي أطلقها بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك وسط إشادة واسعة بالألحان وتداولوا كلماتها على نطاق واسع بينهم.

وأغنية “ولهان” من ألحان أحمد الهرمي وكتب كلماتها الشاعر “رمز” وإنتاج روتانا، وكتب راشد الماجد تفاصيل الأغنية من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في تويتر.

Advertisements

وكتب مغرد قائلًا: “ولهان ولهان…. واحشني كلك في حال ماتحرك قلبك من هالاحساس فاحسن الله عزاك في مشاعرك! ولهان | راشد الماجد”.

وأحيا راشد الماجد مؤخرًا حفلًا غنائيًا “أونلاين” من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر.