أرامكو ترفع سعر البنزين في السعودية.. تعرف على الأسعار الجديدة

رفعت شركة "أرامكو" العملاقة للنفط، الجمعة، أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو/تموز.

وقررت "أرامكو" رفع سعر لتر "بنزين 91" من 0.98 ريال إلى 1.29 ريال، بينما تم رفع سعر لتر بنزين 95 من 1.18 ريال إلى 1.44 ريال.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشهرية لشركة "أرامكو" لتحديد أسعار البنزين، حيث يتم تحديد السعر سواء بالهبوط أو الارتفاع أو الإبقاء عليه كما هو وفقا للمراجعة.





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ووفق الموقع الإلكتروني لأرامكو، تم تحديد سعر الديزل عند 0.52 ريال للتر، والكيروسين عند 0.70 ريال للتر، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

واعتادت "أرامكو" أن تعلن مراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر، بحيث يبدأ التطبيق في صباح اليوم الـ11 من كل شهر.

جدير بالذكر أن أسعار البنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكان السعودية قد خفضت أسعار البنزين عدة أشهر متتالية منذ بداية 2020، بالتوازي مع تراجع أسعار النفط عالميا.

وشهدت أسعار النفط زيادات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة مدفوعة بالخفض القياسي للإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك وحلفاؤها.