هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح بين مبدأ المداورة وكتابة التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في كتابة التاريخ والتتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز نادر بالمسابقة.

ولم يسبق لأي لاعب أن توج بالجائزة 3 مرات متتالية، سوى الإنجليزي آلان شيرار أحد أساطير نيوكاسل يونايتد، والفرنسي تييري هنري الهداف التاريخي لأرسنال، ويأمل صلاح في اللحاق بهما.

صلاح سجل ثنائية في فوز الريدز 3-1 على برايتون يوم الأربعاء، ليصل إلى 19 هدفاً في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي المتصدر، قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

ومع حسم ليفربول للقب البريمييرليج قبل النهاية بـ7 جولات كاملة، يطالب البعض المدرب الألماني يورجن كلوب بضرورة منح عدد من لاعبيه قسطا من الراحة، والدفع بعناصر شابة خلال ما تبقى من المباريات.

مبدأ المداورة

كلوب صرح في وقت سابق بأنه يرفض مبدأ المداورة بين لاعبيه، مشيرا إلى أنه لن يجازف بما حققه الفريق من إنجازات على مدار الموسم رغم ضمان التتويج باللقب.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل لقاء أستون فيلا الذي حسمه ليفربول بهدفين دون رد: "وسائل الإعلام وكذلك الجماهير يطالبون باستبعاد الأساسيين ومنح الفرصة للاعبين الشباب، حسنا يمكننا القيام بذلك، ولكن في حال الخسارة سنتلقى هجوما لاذعا من نفس الأشخاص".

ورغم تصريحاته، إلا أن كلوب أقدم بالفعل على منح بعض نجوم الفريق قسطا من الراحة، باستبعاده البرازيلي روبرت فيرمينو من مواجهة أستون فيلا، ثم السنغالي ساديو ماني أمام برايتون، قبل يومين.

مايكل أوين أحد أساطير خط الهجوم في ليفربول ومنتخب إنجلترا، يتوقع من جانبه أن يسير كلوب على نفس النهج مع صلاح في قادم المباريات، على خطى فيرمينو وماني.

وقال في هذا الصدد: "لو نظرت لما قام به ليفربول في الأسابيع الأخيرة، ستجد أنه تمت إراحة فيرمينو ثم ماني، ,بالتالي فإن صلاح قد يكون ثالث اللاعبين الذي تتم إراحتهم في الفترة المقبلة".

كتيبة المدرب كلوب تستعد لمواجهة بيرنلي يوم السبت في ملعب أنفيلد، ثم قطبي لندن؛ أرسنال وتشيلسي تواليا يومي 15 و18 يوليو/ تموز الحالي، قبل أن ينهي الفريق موسمه ضد نيوكاسل يونايتد يوم 26 من نفس الشهر.

Advertisements

ويأمل صلاح في استمرار ظهوره في قيادة الخط الهجومي لليفربول، سعيا وراء تحقيق إنجاز فريد من نوعه في تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي بشكل عام.





حقيقة مرة

علمت "العين الرياضية" من مصادرها أن صلاح يدرك جيدا حقيقة وجود صعوبات كبيرة تقف أمام تحقيق حلمه هذا الموسم، لا سيما بعد حسم فريقه لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي مبكرا.

وأكدت المصادر أن أبرز الصعوبات التي ستقف أمام صلاح، هي الحقيقة المرة التي يدركها جيدا والمتمثلة في أن مستوى الفريق سيظل منخفضا خلال المباريات المقبلة لعدم أهميتها بالنسبة له بعد حسم اللقب، ونظرا لإجراء الكثير من التغييرات والتبديلات على التشكيلة الأساسية.

وأضافت أن صلاح يدرك هذا الأمر جيدا ويعي كذلك أن المدرب كلوب قد يلجأ لإراحته هو أيضا خلال المباريات القادمة خوفا عليه من الإصابة ومن أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء والشباب للمشاركة في المباريات، وهو ما يقلل من فرصه في المنافسة على جائزة الهداف، لكنه قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة والتمسك بحظوظه في المنافسة.

جائع وأناني

صلاح تلقي إشادة كبيرة من جانب جماهير ليفربول بعد ظهوره بمستوى مميزة خلال لقاء برايتون، لاسيما بعد أن بدا غاضبا لضياع فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الشخصي الثالث في المباراة.

ورغم ذلك، إلا أن "مو" لم يسلم من الانتقادات، وجاءت هذه المرة من جانب جرايمس سواينس لاعب خط وسط ليفربول السابق، الذي اتهم صلاح بالأنانية.

وقال سواينس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "صلاح دائما أناني، وظهر ذلك بدرجة أكبر أمام برايتون، هو فقط يريد الحذاء الذهبي".

واختتم بقوله: "لقد كان يسدد في كل فرصة تتاح له، وزملائه ليسوا سعداء بالطبع بهذا الأمر".