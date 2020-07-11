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Jul 11, 2020
نشرت ملكة جمال المغرب إيمان الباني، عبر حسابها على موقع انستغرام، صورة لها من عطلتها الصيفية، حيث ظهرت وهي ترتدي زيًا يكشف عن تناسق جسدها الممشوق.
من جهته، أحب الممثل التركي مراد يلدريم ان يعبّر عن حبه لزوجته من خلال تعليقه على الصورة بالقول: “انت مشرقة في كل مرة”.
صورة إيمان الباني فاجأت الكثير من المتابعين الذين وقعوا في حيرة من أمرهم وذلك بعدما تردد في الأيام السابقة انها وزوجها مراد بلدريم يستعدان لاستقبال مولودهما الأول بعد أربع سنوات من الزواج، إلا ان الصورة الجديدة لإيمان تثبت عكس المتداول خاصة انها تُظهر بوضوح تناسق جسدها وعدم انتفاخ بطنها من الحمل.
كما أن ايمان لم تؤكد أو تنفي الأخبار التي كانت متداولة في السابق عن حملها وذلك بعدما قام الجمهور بتهنئتها.
نذكر ان مراد وإيمان تزوجا في ديسمبر 2016 وخسرا طفلهما الأول في صيف 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة جديدة تثير الجدل.. هل زوجة مراد بلدريم حامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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