هند البحرينية تعلن خطوبتها… وتنشر هذه الصورة

فاجأت الفنانة هند البحرينية المتابعين بإعلان خطوبتها من خلال صورة لها ظهرت فيها مرتدية خاتم الخطوبة.

ونشرت هند الصورة، عبر حسابها على موقع انستغرام، مكتفية بوضع “إيموجي” “عروس وعريس” وبينهما قلوب، دون أن تكشف أية معلومات حول هوية العريس.

وبهذه المناسبة، تفاعل عدد من المتابعين مع الخبر السعيد، حيث تلقت هند التهاني من الجمهور ومن وجوه معروفة أمثال فيفيان مراد، داليا مبارك.

نذكر أن هند سبق وتزوجت للمرة الأولى من البحريني فهـد أحمـد عام 2002 وانجبت منه ابنها “عبد الله” لكنهما انفصلا عام 2004 ، ثم تزوجت في ديسمبر2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة الوطن الكويتية ثم انفصلا دون الكشف عن الموضوع. وفي مارس 2020 اعلنت عن اصابتها بفيروس كورونا ثم تعافيها.