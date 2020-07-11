راشد الماجد يُبحر حبًا وحنينًا في “ولهان”

أطلق الفنان راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان ولهان” كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس. ويقول مطلعها: “تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق/واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك/لاْ انته عرفت اللي بلاني من الشوق/ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك“.

الأغنية مليئة بالمشاعر وعاطفية أداها الماجد بصوته الرائع وإحساسه المرهف بالاضافة الى كمية الحنين في العمل المميز..

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كما حظيت الأغنية على اعجاب المتابعين الذين قاموا بتداولها عبر الشبكة العنكبوتية، مرفقة بهاشتاغ #راشد_الماجد أو #ولهان بالاضافة الى شكر الجمهور لماجد على هذا العمل الذي تضمن حنيناً وشوقاً واحساساً فاق الخيال.

وكان راشد الماجد قد أطل بحفلة اونلاين حصرياً عبر شاهد” بمناسبة عيد الفطر السعيد.