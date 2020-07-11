راشد الماجد يُبحر حبًا وحنينًا في “ولهان”

Jul 11, 2020
أطلق الفنان راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان ولهان” كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس. ويقول مطلعها: “تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق/واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك/لاْ انته عرفت اللي بلاني من الشوق/ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك“.
الأغنية مليئة بالمشاعر وعاطفية أداها الماجد بصوته الرائع وإحساسه المرهف بالاضافة الى كمية الحنين في العمل المميز..
كما حظيت الأغنية على اعجاب المتابعين الذين قاموا بتداولها عبر الشبكة العنكبوتية، مرفقة بهاشتاغ #راشد_الماجد أو #ولهان بالاضافة الى شكر الجمهور لماجد على هذا العمل الذي تضمن حنيناً وشوقاً واحساساً فاق الخيال.
وكان راشد الماجد قد أطل بحفلة اونلاين حصرياً عبر شاهد” بمناسبة عيد الفطر السعيد.
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