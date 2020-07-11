روان بن حسين ترد على التصريحات المثيرة لفوز الفهد بشأن تقليد المكياج

ردّت الكويتية روان بن حسين، على ما أثارته مواطنتها فوز الفهد من جدل وغضب بين الفتيات بعدما اتهمتهن بتقليدها وأنهن يقمن بتكرار كل ما تقوم به، فقالت روان لفوز الفهد إنه من الطبيعي أن تقوم الفتيات بتقليدها

وعلقت روان بن حسين على هذا الأمر من خلال تعليقات في منشور سابق لها عبر حسابها في إنستغرام، قائلة: "يعني لما تسوين إعلان حق منتج والناس تروح تشتريه لأنه فوز (تستخدم المنتج) هذا بعد اسمه تقليد، ما يزعل؟".

وأضافت روان بن حسين في تعليق آخر قائلة: "يعني مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي آلاف من الناس تحبج وتحب ستايلج ومكياجج وشعرج، الطبيعي إنها بتلقدج.. ما فهمت ليش بيزعل الموضوع".

وبعد دقائق اختفت تعليقات روان بن حسين تمامًا، غير أن بعضًا من الجمهور حاول الإيقاع بينهما؛ إذ دوّن أحد المتابعين تعليقًا قال فيه: "سؤال: إنتي متهاوشة مع فوز الفهد؟ أحبكم اثنينتكم .. بس ليش الهواش"، فأجابت روان بن حسين قائلة: "بالعكس أموت عليها وأحبها بنت ديرتي ليس أخدتو انتقادي اللي ما فيه أي إساءة إنه هواش".

ولاحقها متابع آخر قائلًا: "تعليقك بينفهم غلط"، لترد روان بن حسين قائلة: "الفاهم والعاقل والمتقبل لرأي الآخرين ما يزعل من تعليقي".

وكانت قد أثارت فوز الفهد حالة من الجدل والغضب بين الفتيات بسبب ظهورها بفيديو تتهم فيه الفتيات بتقليدها، معبرة عن غضبها الشديد لقيام الفتيات بتكرار كل ما تقوم به.

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وقالت الفهد في الفيديو: "يعني أنا لما أخلط ألف لون عشان يطلعلي لون مو موجود، تروح أحد تاني بعد يصبغ نفس اللون..ازيد خصل تزيديون خصل.. أتأزم.. بليز بنات كل وحدة تكتشف لون وخليها على لونها.. ايش في الكل صار أشقر..الكل سوا كونتور.. ليش يعني ليش".

وتابعت فوز الفهد: "ما شفتوني زعلت وغيرته.. أنا ما احب وللآن مو حابة.. والله مسوية تمويه.. مرة هنيه يطلع لون مرة بالشمس لون.. سوري اقعد ادور لون واغير لون شعري.. يعني خلص".

ولم تتوقف فوز الفهد عن لمس شعرها طوال الفيديو أو الضحك بطريقة ساخرة؛ ما أثار استياء عدد كبير من متابعيها، ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديو: "توها تكتشف الصبغة الثلجي بكنتور وعايشة الدور وانا كنت اسويها ايام المراهقة بطلوها ترا خلاص ياهيلقية"، "المفروض بعد هالفيديو البنات كلهم يصكونها بلوك"، "تفاهة الصراحة وماكو مواضيع تتكلم عنها".

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