وسوف يؤكّد أنّه لا يستطيع منع قبلات المُعجبين في "زمن كورونا"

عاد سلطان الطرب جورج وسوف للساحة الفنية، بعد انقطاع طويل عن الحفلات، بسهرة "أونلاين - مباشر" للجمهور.

وغنى جورج وسوف، قرابة الساعتين، أجمل أغاني مشواره الفني ملبيا طلبات الجمهور الذي تواصل معه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، متنقلا ما بين الطربي والفلكلوري والإيقاعي والرومانسي.

وأكد "أبو وديع"، على هامش الحفل، أنه لا يستطيع منع قبلات المعجبين في زمن "كورونا"، قائلا: "لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني"، وعن كيفية قضاء يومياته في الوقت الحالي، أشار جورج وسوف، إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو فعل فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحيانا يخرج إلى الجبل.

وعن رأيه في فيروس "كورونا" المستجد، قال: "الحقيقة وباء كورونا خرب الدنيا كلها، ويارب ألا نرى مكروه في كل حبايبنا".

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