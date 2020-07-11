شكرا لقرائتكم خبر عن مطقمين مع بعض..كاردى دبى وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما بنفس الملابس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة كاردى بى، وزوجها أوفيست، بعيد ميلاد ابنتهما التى بلغت العام الثانى من عمرها، وبهذه المناسبة السعيدة ارتدت كاردى بى وزوجها وابنتهما ملابس من نفس التصميم والألوان، وذلك قبل عرض للأطفال أعد خصيصا للطفلة الصغيرة، ونشرت النجمة الأمريكية الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "حان وقت الحضور".

وقبل ساعات من نشر هذه الصورة، شاركت كاردى بى، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديو لابنتها الصغيرة وهى ترقص احتفالًا بعيد ميلادها الثانى، وكتبت نجمة الراب الأمريكية فى تعليقها على الصور، "طفلتى فى الثانية من عمرها، لقد كانت فوضى عاطفية، وأحبها كثيرًا".

فيما يبدو أن النجمة العالمية كاردى بى تعلم جيدا كيف تدلل نفسها حتى خلال التزامها بفترة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من تفشى فيروس كوروناCOVID-19 ، وحينها نشرت كاردى بى البالغة من العمر 27 عامًا، عددًا من مقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهى تقوم بعمل الـ " piercings " أو الثقوب بالجسد التى يتم تزويدها بقطع من الحلى، وقد فاجأت كاردى بى محبيها بظهورها وهى تشعر بالكثير من الخوف خلال اجراء الـ piercings بينما كانت ممسكه بيد زوجها مغنى الراب الشهير أوفست .

وكانت نجمة الراي الشهيرة كاردي بي قد خضعت فى ديسمبر الماضى، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة فوج لتصبح النجمة الرابعة لعدد يناير 2020، وظهرت بجانب ابنتها الوحيدة

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وارتدت كاردى بى عدة أزياء خلال التصوير لكنها اختارت رداءً باللون الأحمر المنقوش من تصميم آنى ليبوفيتز، وكُتِبَ تحت اسمها على الغلاف عنوان "غير مفلتر، غير معتذر، غير ملتزم"، وتحدثت كاردى بى خلال حوارها فى الصعيدين المهنى والشخصى حيث قالت إنها شعرت بالكثير من الضغط بعد أن اكتشف الجميع خيانة زوجها، لكن فى نهاية المطاف ، كانت تعرف أنها تريد أن تكون معه والعمل على حل مشكلاتهم، موضحة انها شعرت بالخيبة بعد ذلك بسبب زوجها.