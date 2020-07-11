شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يستأنف تصوير "هجمة مرتدة" فى مدينة السينما الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستانف النجم أحمد عز تصوير مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة" الأسبوع المقبل داخل ديكور بمدينة السينما، وتجمع المشاهد بين جميع أبطال العمل ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى قد أعلنت عرض مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.