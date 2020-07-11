شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين موظفة فى شركة مقاولات بـ"خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة مى عز الدين تصوير مشاهد مسلسلها "خيط حرير" بعد أسبوع فى الديكور الرئيسى للعمل، حيث تجسد دور موظفة فى احدى شركات المقاولات، وتتورط مع رئيس الشركة والتى تكشفها أحداث المسلسل فى إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدين ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيقولا معوض مي سليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف ، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.