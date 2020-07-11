أحمد عيد: ظروف قهرية منعتنا من استكمال "اختراق 2" وسيتم عرضه في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان أحمد عيد، إن الظروف القهرية التي تمر بها دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، تسببت في عدم استكمال مسلسله الجديد "اختراق 2".

وأكد "عيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيكون متواجدًا على الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني المقبل 2021، موضحًا: "إن شاء الله هكمل وهيبقى موجود رمضان الجاي، بس مستنين الطيران يفتح لإننا بنصور في السعودية".

وروى "عيد"، تفاصيل ما حدث قائلًا: "انتهينا من تصوير المشاهد الداخلية بمصر، وقبل أن نسافر إلى المملكة العربية السعودية، توقفت حركة الطيران، مما حال استكمال التصوير"،: المسلسل بيدور كله هناك".

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وقال الكوميديان الشهير، أن صناع العمل ينتظرون عودة الطيران كي يستكملون تصوير المسلسل: "إن شاء الله الطيران يفتح والأزمة تعدي ونكمل، دي ظروف قهرية ده الحج والعمرة اتلغوا، وعموما لسه بدري فهنلحق رمضان إن شاء الله".

مسلسل "اختراق 2"، بطولة كل من مي سليم، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عيد فيلم خلاويص في عام 2018، مع الفنانة أيتن عامر، تأليف لؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي.

في سياق متصل عرض الجزء الأول من مسلسل اختراق، في رمضان ٢٠١٩، على القناة السعودية، وشارك في بطولته عبد المحسن النمر، نضال نجم، أشرف طلفاح، أحمد فريد، يوسف حداد، كما شارك في المسلسل العديد من النجوم من صربيا دانيال، ووحيد الدين، ومن إيطاليا ماركو، ومن بريطانيا ريما، وعدد من النجوم اللبنانيين أيضًا.