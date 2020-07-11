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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشف الفنان شريف حافظ، عن أعماله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه ترشح للمشاركة في مسلسل من إخراج تيمور تيمور ولكنه لم يتعاقد بشكل رسمي حتىكتابة هذه السطور.
وقال "حافظ"، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ردود الفعل على دوره بمسلسل "خيانة عهد"، أسعدته كثيرًا، موضحًا إنه لطالما تمنى العمل مع الفنانة يسرا وأصفًا إياها بـ"الأيقونة": "الفنانة يسرا شخصية بشوشة جدًا وداعمة لأي حد بيتعامل معاها، موجودة في اللوكيشن عشان تعلي منه وتعلي من الناس اللي حواليها كلنا حبيناها جدًا وكان نفسي أشتغل معاها".
كما كشف الفنان الشاب، عن رغبته في العمل مع الفنان أحمد عز: "بحب أحمد عز جدًا من صغري، ونفسي ألعب دور معاه".
وعن الأدوار التي يرغب في تجسيدها، قال "شريف"، إنه يحب تقديم أدوار الأكشن والحركة، كما يحب الأدوار المركبة: "الأدوار العميقة هي اللي بتبين الموهبة الحقيقية لأي ممثل".
شريف حافظ تخرج من كلية الشرطة، وعمل في الوادي الجديد لمدة عام، ثم طلب الانتقال لسيناء وبقي فيها 4 سنوات، قبل أن يستقيل ليتجه نحو الفن الذي راوده طيلة حياته.
وشارك "شريف"، الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة يسرا، كما شارك في مسلسل "ليالي أوجيني" الذي عرض في رمضان 2018 مع ظافر العابدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه في "خيانة عهد".. شريف حافظ: تمنيت العمل مع يسرا والأدوار المُركبة تستهويني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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