تراند اليوم : مخرج "سلسال الدم" يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل: هذا ما قالته لي في الكواليس

على الرغم من نفي طليقها الممثل أحمد كمال ما تردد عن اعتزالها التمثيل، كشف المخرج مصطفى الشال عن أن الممثلة عبلة كامل بدت زاهدة في العمل الفني في كواليس آخر عمل جمعه بها مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض على سلسلة أجزاء.

ووصف الشال في مقابلة مع قناة "TeN"، عبلة كامل من الفنانات القليلات المتلزمات التي لديها حرص على نجاح أي عمل تشارك فيه، وأنها تتسم بالهدوء، ولم تضبط مرة منفعلة، ولا تريد الاستئثار بكل المشاهد لنفسها، بل تريد للممثلين الآخرين أن يظهروا أمامها.

لكنه قال لدى سؤال عما تردد عن اعتزالها، أنه كانت هناك مؤشرات على ذلك في أحاديثها خلال كواليس الجزء الأخير من "سلسال الدم" الذي عُرض قبل عامين، أنها تنوي الاعتزال.

وأشار إلى أنه عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزهم تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا"، كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة وتطلق حجج مختلفة.

وعلى الرغم من الشائعة التي تحدثت عن اعتزال عبلة كامل، إلا أنها لم تكسر احتجابها عن الظهور الإعلامي، لما يعرف عنها من رفضها الحديث عبر وسائل الإعلام.

وكان لافتًا خروج النفي من أكثر من مصدر، تعليقًا على اعتزال الممثلة التي تحظى بشعبية واسعة في مصر، بعد تردد أنباء بهذا الخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

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وعلق الممثل أحمد كمال طليق عبلة كامل ووالد ابنتيها في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم" مؤخرًا، قائلاً إنها لا تمتلك هاتفًا ذكيًا، وكل ما تملكه هو هاتف عادي تجري من خلاله المكالمات الهاتفية فقط.

وأضاف، أن هناك صفحات موثقة باسم عبلة كامل على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باسمها وتدلي بتصريحات على لسانها، وكلها صفحات مزيفة ولا تمت للفنانة بصلة.

وأشار إلى أنها تقدمت ببلاغات إلى مباحث الإنترنت للتعامل مع هذه الصفحات التي كانت سببًا في انتشار شائعات اعتزالها.

وحول سر غيابها عن الظهور في أعمالة فنية، قال كمال إنها لم تعتزل التمثيل نهائيًا لكنها تنتظر أعمالاً جيدة تليق باسمها للموافقة عليها، موضحًا أنها قلقة حاليًا من المشاركة في أي عمل فني خوفًا من فيروس كورونا المستجد، وستعود مجددًا بعد انتهائها.



