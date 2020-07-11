إنجي أمين تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة إنجي أمين نجمة ذا فويس عن انفصالها عن زوجها. جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت إنجي أمين قائلة: للتصحيح لما تم من أخبار تزوجت ديسمبر 2017 .. وأعلنت عن هذا الزواج مؤخرا .. و حاليًا إنفصلت 2020 .. وهذا أحسن قرار إتخذته لكى أعيش حياة .. تمنوا لى الخير كما تمنيته لنفسى Advertisements و للجميع. و للجميع. يذكر أن الفنانة إنجي أمين نجمة ذا فويس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان اللى حاسدني، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع أشرف البرنس، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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