كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامز جلال ينتهي من تصوير 70% من فيلم "هيكل نظمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مشاركة رامز في موسم رمضان 2020، وظهوره في برنامجه الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" يستعد الآن للخوض تجربة سينمائية جديدة.

يحضر رامز جلال لفيلم جديد يحمل عنوان "هيكل نظمي"، وتم الانتهاء من تصوير 70% من مشاهده وتم توقف التصوير فيه منذ شهر فبراير والآن تم إستئناف العمل عليه.

يعد برنامج" رامز مجنون رسمي"، أخر أعمال رامز وتدور فكرتة البرنامج على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، وهو من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.

وقد أحتفل رامز، بوصول برنامجه لمليار مشاهدة علي قناته بـ"اليوتيوب"، حيث نشر صورته بالبرنامج، وعلق قائلا: "بسم الله ما شاء الله ، اللهم ما لك الحمد حتي ترضي، ولك الحمد إذا رضيت والك الحمد بعد الرضا، بفضل الله وبحبكم عدينا المليار وبإذن الله وانتو في ضهري هنكمل المشوار".