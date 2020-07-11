كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المواعيد الكاملة لعرض مسلسل ''النهاية" الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض الليلة السبت الموافق 11 يوليو، مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف للمرة الثانية بعد عرضه في موسم رمضان 2020 .

ويذاع مسلسل "النهاية" في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تذاع الإعادة في تمام الساعة الثانية ونصف صباحًا والواحدة ظهرًا من السبت الى الأربعاء على قناة "Cbc"

قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.