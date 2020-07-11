تراند اليوم : فنانة مصرية: هذا ما قالته لي “رجاء الجداوي” قبل موتها وأثار استغرابي

كشفت الممثلة المصرية سلوى محمد، عن أن الممثلة رجاء الجداوي التي توفيت مؤخرًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كانت تستقبل الاتصالات من محبيها حتى قبل دخولها العناية المركزة عقب تدهور حالتها.

وأضافت عبر برنامج “٣ ستات” على قناة “صدى البلد”، أنها هاتفت الجداوي للاطمئنان على حالتها الصحية قبل دخولها العناية المركزة، وتفاجأت بردها عليها بل وتحدثت معها عن سعادتها باهتمام الجمهور العربي والعالمي بصحتها، حيث كانت تتلقى اتصالات يومية من مشاهديها العرب حول العالم.

وأشارت إلى أنها كانت إيجابية وترد على المتصلين بقدر استطاعتها.

وتابعت: “كلمتها وهي في المستشفى قبل دخولها العناية المركزة وهي ردت وأنا استغربت أنها ردت وكان صوتها مبسوط لأنها كانت تتلقى مكالمات بتقولي من العالم، وقالت لي آخر مكالمة جت لي كانت من اليمن، وبتقول لي: تصوري في اليمن عارفني”.

وعلقت ممازحة: “أنا ضحكت وقولتلها اليمن بس!، كانت مندهشة من الاتصالات اللي من سوريا والسعودية والإمارات وكندا..، تتصوروا وهي في المستشفى كانت بتدور على حاجه تسعد بيها نفسها، مش بتفكر في مرضها”.

وفي مايو الماضي، أصيبت الجداوي بالفيروس، ونقلت على أثره للعلاج في مستشفى للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق).

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وتلقت الجداوي العلاج 43 يومًا، قبل وفاتها الأحد الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

والجداوي (مواليد 1934) هي ابنة شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، وأشهر عارضة أزياء وممثلة في زمن الفن الجميل، وصاحبة لقب “أنيقة السينما المصرية” آنذاك.

بدأت حياتها الفنية عام 1958، وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار العديد من الأعمال، أبرزها إشاعة حب، ودعاء الكروان، وأيام في الحلال وبريق عينيك.

كما قدمت عدة مسرحيات، أبرزها “الواد سيد الشغال”، و”الزعيم”، و”الثعلب في الملعب”، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل “لعبة النسيان” في شهر رمضان الماضي.