تراند اليوم : نسيت تلبس.. غادة عبد الرازق تحذف فيديو “الهوت شورت” “فيديو”

أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جدلًا بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي “هوت شورت” قصيرًا للغاية وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها الذي أقامته لها أسرتها وسط أجواء عائلية خلال تواجدهم في أحد المصايف لقضاء فترة إجازة.‏وسريعًا أقدمت غادة عبدالرازق على حذف المقطع من حسابها في موقع “إنستغرام” بعد نشره بدقائق بعدما لاحظت ظهورها الذي جاء وهي ترتدي “هوت شورت” وبرفقتها زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وسريعًا قام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحميل المقطع وتداوله فيما بينهم وسط حالة من السخرية بسبب الملابس التي ظهرت بها والتي كانت بطريقة عفوية كون ما أقيم من احتفال لها تم بشكل مفاجئ.

وتبادل الجمهور تعليقات على المقطع بأنها نسيت ارتداء ملابسها، وقال بعضهم إنهم لن يلوموا عليها حذفها للمقطع بسبب طريقة التصوير التي تمت، وجاء في التعليقات: “عشان نسيت تلبس”، و”مالومها المصور أكيد مصور برجله”، و”من التصوير مالومها”.

وبعد حذف المقطع شاركت عبدالرازق متابعيها عبر “إنستغرام” صورًا من احتفالها مع الأصدقاء وذلك بعدما قامت بتغيير ملابسها للاحتفال بشكل عائلي وعلقت على الصور قائلة: “ميرسي صلاح، لميس، روتانا، يسرية ‏على المفاجأة الحلوة أوي دي بحبكم”.‏