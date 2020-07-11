ياسر جلال يعتذر عن بطولة “خالد بن الوليد”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان ياسر جلال، اعتذاره عن عدم بطولة مسلسل “سيف الله” والذي كان يجسد فيه دور الصحابي خالد بن الوليد، ليصبح ثاني نجم يتعاقد على بطولة العمل رسميا، ثم يعلن انسحابه بعد الفنان عمرو يوسف، واللافت أن بيان ياسر لتبرير الاعتذار يكاد يتطابق مع أسباب اعتذار عمرو يوسف، وهو ما يهدد بعدم تصوير المسلسل نهائيا.

وكشف جلال في بيان صادر من مكتبه الإعلامي عن السبب وراء اتخاذ قرار الاعتذار، مشيرا إلى أن المسلسل يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد البدني من أجل أداء مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وأضاف البيان: “اعتذرت لأنني وجدت أن الدور يحتاج فترة طويلة من الإعداد البدني قد تستمر لشهور بسبب كم المعارك الحربية العديدة التي خاضها الصحابي فضلا عن التدريب على رياضة المبارزة وبالتالي الأمر صعب للغاية على تقديم هذا الدور في الوقت الحالي.

وتابع البيان: شخصية خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة وأخشى ألا أقوم بتقديمها على الوجه الأكمل بالرغم من سعادتي بالمخرج المتميز رؤوف عبد العزيز والمؤلف إسلام حافظ، مشيدا بالسيناريو المتميز.

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واختتم: أوجه التحية لشركة سينرجي والأستاذ تامر مرسي ولفريق العمل والذي قام بتوفير جميع الإمكانيات من ملابس وإكسسوارات وأتمنى التوفيق لكل فريق العمل، ووجدت أنه من الأفضل الاعتذار في هذا الوقت المبكر لإتاحة الفرصة لإيجاد البديل المناسب لهذا الدور.

يذكر أن ياسر جلال أصر على التواصل مع عمرو يوسف أولا وذهب لاستئذانه لتولي الدور، قبل التعاقد رسميا، وأبدى عمرو يوسف سعادته بالمبادرة وعبر كل واحد منهما عن سعادته بمقابلة الأخر وأنه من معجبيه.

المسلسل مقتبس عن كتاب “عبقرية خالد” للكاتب والمفكر الراحل عباس محمود العقاد، وتعاقد على بطولته يوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلي، ورشدي الشامي و أكثر من 130 ممثلا من عدة دول عربية، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز.