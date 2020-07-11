موقع الخليج 365 ينفرد بكشف تفاصيل “الرواية الكاملة” لقصة نانسي عجرم وفادي الهاشم

Jul 11, 2020
تحت عنوان “الرواية الكاملة”، صوّر الاعلامي جو معلوف حلقة خاصة مع النجمة نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم والعاملين لديهما، بالاضافة الى أهل الشاب السوري الذي اقتحم منزل نانسي فتصدى له زوجها وأرداه.
وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان الحلقة ستنعرض بعد عشرة أيام أولاً عبر تطبيق “شاهد”، على أن تكون الحلقة بمثابة تحقيق تتضمن جميع التفاصيل بالاضافة الى أمور ستكشف لأول مرة.
وعلمنا أن جو معلوف أجرى مقابلة مع نانسي عجرم ومقابلة أخرى مع والدة القتيل سيتم عرضهما ضمن الحلقة الخاصة.
في نفس السياق، بدأ تطبيق “شاهد” بعرض صور نانسي عجرم وفادي الهاشم والترويج لحلقة “الرواية الكاملة” لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي وتحولت الى قضية رأي عام شغلت الاعلام والناس وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.
نذكر أن القضاء اللبناني لا زال يحقق في القضية خاصة بعدما تم تأجيل المحاكمات بسبب فيروس كورونا.
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