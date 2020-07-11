شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد معيدة بكلية العلوم فى فيلم "الغسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة هنا الزاهد طرح فيلمها الجديد "الغسالة" فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما بدأ القائمون على العمل فى عمليات الدعايا فى الأيام الماضية، حيث تم طرح البرومو الأول أمس الخميس والذى كشف عن طبيعة العمل الذى ينتمى لأعمال الفنانتازيا الكوميدية.

وتجسد هنا فى أحداث الفيلم دور معيدة فى كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذى يجسد شخصية دكتور معها فى الجامعة، قصة حب تواجه العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى.



هنا الزاهد فى كواليس الغسالة

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.

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