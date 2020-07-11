هل يشتري بن أفليك جزيرة خاصة لصديقته آنا دي أرماس؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى موقع “جوسيب كوب” المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، كل ما تم نشره في الساعات الماضية حول قيام الممثل العالمي بن أفليك بشراء جزيرة خاصة لصديقته الجديدة آنا دي أرماس.

ووصف الموقع كل ما تردد في هذا السياق بالشائعة الغريبة، فبعيدًا عن أن علاقة بن أفليك ودي أرماس تسير في اتجاه مميز وتتمتع بالهدوء والاستقرار، إلا أن المتحدث باسم بن أفليك تفى تمامًا القصة ووصفها بأنها سخيفة.

وبدأت الشائعة بنشر موقع “Heat” تقريرًا يؤكد أن بن أفليك يفكر في الوقت الحالي بشراء جزيرة يجعلها جزيرة الأحلام له ولصديقته الجديدة.

وأشار الموقع نفسه أن بن أفليك يخطط لبناء منزل ضخم هناك فيه ديكورات خيالية تجعل المكان حقًا رائع وحالم، إضافة إلى أنه سيوفر كل وسائل الترفيه لصديقته بهذه الجزيرة، واستكمل قائلا: “النجم الشهير طلب مساعدة عدد من المقربين منه لكي يقدموا له بعض الأفكار الخاصة بالتصميمات الفخمة.. بن أفليك يفكر بتقديم كل شيء ممكن للمرأة التي يحبها”.