“نجد”.. أول فيلم سعودي يعرض في السينما بالمملكة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل صناع فيلم «نجد» من بطولة الفنانة حياة الفهد، بتدشين عروضه في المملكة، كأول فيلم سعودي يعرض في دور العرض السينمائي بالمملكة، وذلك في موفي سينما بالرياض ليلة أمس الأربعاء.

وحضر العرض الخاص، عدد من صناع وأبطال الفيلم مثل خالد الراجح المنتج والمؤلف، والمخرج سمير عارف، والفنانين أغادير السعيد ومحمد الكنهل وإبراهيم الدسيماني ونوف الناصر. ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى باقة من الضيوف من الفنانين والشعراء واللاعبين ومنهم الفنان بدر اللحيد، ومحمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، والمذيع محمد الغامدي، والمنتج خالد المسيند، والشاعر زياد بن بخيت.

فيما غاب عن العرض عدد من أبطال الفيلم بسبب ظروف السفر في ظل أزمة فيروس كوفيد-19، وهم: حياة الفهد وماجد مطرب وإبراهيم الحربي وميساء مغربي وعلي السبع وأميرة محمد ومريم الغامدي.

وصرحت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد، بأنها تشرف ببطولة هذا الفيلم السعودي، موضحة أنها تبارك لنفسها وللجميع افتتاح العروض للأفلام السعودية بدور العرض في المملكة، وأنها تتمنى أن يحوز العمل رضا الجمهور في المملكة، كما تمنت أن يكون «نجد» انطلاقة للمزيد من الأفلام السعودية.

وذكرت الفنانة ميساء مغربي، أنها كانت تتمنى المشاركة في حفل افتتاح عروض الفيلم بالرياض ولكن ظروف الوباء العالمي منعتها من ذلك، مبينة أنها تشرفت بالمشاركة في هذا الفيلم السعودي والوقوف أمام الفنانة القديرة حياة الفهد، وأعربت عن سعادتها كونها كانت جزءاً ولو بسيطاً من هذه التجربة الفنية الرائعة، متمنية أن يكون «نجد» بداية لمسيرة طويلة من الأفلام السينمائية السعودية.

ومن جانبها، قالت الفنانة أميرة محمد لـ«الرؤية»: أبارك لنفسي وصناع العمل وللجمهور السعودي بعرض الفيلم في المملكة، ولطالما كنا نحلم بوجود سينما سعودية بكل العناصر والطواقم الفنية سعودية، وتحقق هذا الحلم في (نجد)، وكنت أتمنى حضور العرض الأول للعمل في السعودية ولكن الظروف التي نعيشها حرمتني من هذه اللحظة التاريخية والمهمة.

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واعتبر الفنان إبراهيم الحربي، أن عرض هذا الفيلم السعودي بدور العرض السينمائي في المملكة لأول مرة كان حلم وأمنية طال انتظار تحقيقها من قبل الفنانين والجمهور، مشيراً إلى أن جهود الدولة أسهمت في تحقيق هذا الحلم.

فيما قال المخرج سمير عارف لـ«الرؤية»: الفيلم يربط الماضي بالحاضر، ويروي الكثير من الأحداث، وهو فيلم منوع يتضمن قصة حب ودراما وأكشن وإثارة، وأحمدالله أن هذا العمل الفني نال إعجاب الحضور في العرض الخاص في الرياض، وأتمنى أن يكون (نجد) بداية حقيقة وانطلاقة للسينما السعودية والأفلام الروائية الطويلة بالمملكة.

وأعرب خالد الراجح، عن سعادته الغامرة بعرض فيلم «نجد» في صالات السينما السعودية، مقدماً الشكر لفريق العمل وكل من شارك في صناعته وعلى رأسهم الفنانة القديرة حياة الفهد، وذكر أن أهم ما في هذا العمل الفني هو عودة سيدة الشاشة الخليجية للسينما من جديد بعد غياب 50 عاماً منذ فيلم «بس يا بحر»، معرباً عن فخره بأن تكون عودة الفهد من خلال فيلم سينمائي سعودي، وأيضاً مشاركة الفنانين الشباب السعوديين الذين شاركوها البطولة، وأبدى رضاه التام عن تجربته في إنتاج وتأليف الفيلم.

وتدور أحداث فيلم «نجد» الذي تم تصويره بين الرياض والكويت، عن الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية التي سادت منطقة نجد في خمسينات القرن الماضي عبر مجموعة من القصص والحكايات، وهو تأليف وإنتاج خالد الراجح، وإخراج سمير عارف، وإنتاج مؤسسة لوكيشن للإنتاج الفني والإعلامي، وبطولة كل من: حياة الفهد وماجد مطرب وميساء مغربي وإبراهيم الحربي وعلي السبع وأميرة محمد وزهرة الخرجي ومريم الغامدي وابتسام عبدالله ومصطفى هريدي وأغادير السعيد ومحمد الكنهل.