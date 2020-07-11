ماكس فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الثانية

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر السائق الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ريد بل التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني جائزة ستيريا ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات في حلبة ريد بول اليوم الجمعة. وسجل ماكس زمن وقدره 1:03.660 متفوقاً على سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس +0.043 والمكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثالث +0.217. وإكتفى لويس هاميلتون في المركز السادس وسائقا فيراري شارل لوكلير تاسع و سيباستيان فيتل في المركز 16. وحسب الأرصاد الجوية في النمسا غداً يوم عاصف مع أمطار غزيرة وفي حال قرر المنظمين إلغاء الحصة التأهيلية فستعتمد نتائج التجارب الحرة الثانية.

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