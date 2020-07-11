هل يكون آسر ياسين بطل النسخة المصرية من مسلسل ميغان ماركل "Suits"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر عبر عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر السوشال ميديا أخبار عن نية تصوير نسخة مصرية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits.

وبحسب هذه الصفحات، فإن الفنان المصري آسر ياسين مرشح بقوة لأحد أدوار البطولة في العمل، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل أو أسماء بقية الأبطال.

وأضافت هذه الأخبار بأنه من المقرر أن يكون العمل من 44 حلقة على أن تُعرض كل حلقة منه أسبوعيًا، وأثار الخبر ردود فعل واسعة جدًا بين الجمهور العربي، وخاصة جمهور مسلسل Suits.

ورفض الكثيرون فكرة تعريب العمل، خاصة أنه يحمل العديد من التفاصيل التي لا يمكن تناولها عربيًا، كما أبدى آخرون استغرابهم من عدد الحلقات، خاصة أنّه عدد مواسم المسلسل الأصلي وصلت إلى 9.

في المقابل، تساءل البعض عن الشخصية التي سيجسدها ياسين وفيما إذا كانت دور "مايك روس" أو "هارفي سبكتير"، معبرين عن صدمتهم كون الشخصيتين قد تكونان بعيدتين بشكل كبير عن شخصية آسر ياسين.

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و"سوتس" Suits هو مسلسل أمريكي يتحدث عن المجال القانوني والمحاماة، يتكون من 9 مواسم. بدأ بث المسلسل في 23 يونيو 2011.

تدور أحداثه عن شركة للمحاماة توجد في مدينة نيويورك، نقطة الوصل في هذا المسلسل هو الموهبة مايك روس (باتريك آدامز) المنقطع عن الدراسة، والذي في البداية يعمل كمساعد محامٍ لهارفي سبيكتر (غابريل ماخت)، مع العلم أن مايك لم يذهب لكلية المحاماة من الأساس. المسلسل يركز على كون هارفي ومايك يعملون معًا لحل العديد من القضايا، مع محاولتهم لإخفاء سر مايك بأنه يُمارس مهنة المحاماة دون شهادة جامعية رسمية.

وشارك في العمل زوجة الأمير هاري، الفنانة المعتزلة ميغان ماركل، وقدمت دور "راتشيل زين" حبيبة مايك التي تدعمه بعد أن تعرف سره وتحاول مساعدته لتتزوجه في النهاية.

ولم تتواجد ميغان في الجزأين الأخيرين من المسلسل وذلك لاعتزالها التمثيل بعد ارتباطها بالأمير هاري.

يُشار إلى أن الفنان المصري أسر ياسين أثار الجدل حوله مؤخرًا بعد تصريحه عن التحرش، وانتقاده لعدد من الأعمال التي تشجع على التحرش على حد قوله، وتحويل البطل المتحرش لشخصية كوميدية وطريفة، مما قد يؤثر بالمشاهدين الشباب والمراهقين، كما تحدث عن بعض الأعمال التي تقدم الشخصية الأجنبية والتي يتم التحرش بها دون مشكلة، وعلق البعض أن كل ما قاله ياسين ينطبق على الفنان عادل إمام، مما أثار ضجة كبيرة.