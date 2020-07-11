شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق عمل مسرحية "حريم النار" لتقديم العرض على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، ابتداءا من ثانى أيام عيد الأضحى، على أن يتم عرضه أيام الخميس والسبت والاثنين، وقال مخرج العرض محمد مكى، دائما كنت أتجه للمسرح العالمى فى الإخراج، وكان يراودنى فكرة تقديم عمل له علاقة بمصريتنا وأصالتنا، فعندما قرأت نص حريم النار للمؤلف شاذلى فرح المأخوذ عن بيت برناردا ألبا للشاعر والكاتب الإسبانى فدريكو لوركا، وقام المؤلف بعمل تمصير للعرض من البيئة الجنوبية، وهى البيئة الخاصة به، عجبتنى اللكنة المكتوب بها العرض وكان ذلك يمثل صعوبة لدى الممثلات، كما أعجبت بفكرة العرض.

وأضاف مكى حريم النار يحاكى قضية للمرأة المصرية، والمرأة فى أى مكان سواء فى المدينة أو القرى، حيث يناقش قضايا القمع والقهر، فسنجد أننا تناولنا العمل من وجهة نظر شخصية فتحية شلجم ، والتى تجسدها الفنانة عايدة فهمى ، وجدنا كم كبير من القمع والقهر ولم يكن أسبابه هى العادات والتقاليد، لكن تمثل الشخص السيئ الذى يأخذ الجزء السلبى من العادات والتقالبد وهذا العنصر السيء يجب بتره من المجتمع ، لأنه فى النهاية سيصدر لنا أمهات بدون عقول.

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واسترسل العرض من تأليف المبدع شاذلى فرح، وبطولة، عايدة فهمى التى تقوم بدور الأم، ومنال زكى والتى تقوم بدور وردانه، وعبير لطفى التى تقوم بدور روح محبات ، نسرين يوسف والتى تقوم بدور قوت القلوب، ونشوى إسماعيل والتى تقوم بدور رئيسة ، وأميرة كامل والتى تقوم بدور رسمية، وتم تغيير الفنانة كريستين عشم التى كانت تلعب دور الإبنة طير البر، وستقوم الفنانة أمنية خليل بلعب الدور بدلا منها ، وأكد مكى أنه إذا تم تفعيل المهرجان القومى للمسرح ليقام فى هذا العام ، سيكون أول المشاركين بالعمل ، كما سيرسل ملف العمل إلى جميع المهرجانات المصرية والعربية والعالمية متى تواجدت.