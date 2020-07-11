أحمد التهامي يكشف تفاصيل دوره في "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أوشك الفنان أحمد التهامي، على الانتهاء من تصوير باقي مشاهده في فيلم " زنزانة 7 " والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

وقال التهامي، في بيان صحفي، إنه يقدم شخصية تدعى "مطحنة" ويرجع اسمه إلى شخصيته التي لا تتهاون في جلب وأخذ حقه بأي طريقة ممكنة سواء مشروعة أو غير مشروعة.

وتابع، أنه يراهن على دوره في هذا العمل حين عرضه وذلك لما تحتويه شخصيته من اختلاف عما قدمه من قبل في أعماله السابقة .

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وأضاف، " أزمات الحياة تجعل منه مجرمًا خطيرًا، ويتسبب ذلك في دخوله السجن، ويتم إيداعه بأشهر زنزانة للمسجلين الخطر وهى زنزانة 7 والتي تجمع معظم نجوم العمل وفي مقدمتهم منصور، الذي يقدم دوره الفنان نضال الشافعي، وحربي الذي يقدم دوره الفنان أحمد زاهر، وغيرهم من نجوم العمل، وتدور الصراعات والمشاكسات بينهم جميعاً وذلك في إطار أكشن وإثارة بحت.

وأضاف، أنه ممتن وفي غاية السعادة والسرور لتعاونه مع هذه الكوكبة من النجوم..

فيلم "زنزانة 7" بطولة: أحمد زاهر ، نضال الشافعي ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبري ، مايا نصري ، إيهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدي، وسيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .