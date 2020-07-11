جوري بكر تعلن انضمامها لأسرة مسلسل "شارع ٩"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلنت الفنانة جوري بكر، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "شارع ٩".
ونشرت جوري، صورة لها أثناء التعاقد على العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله.. مسلسل شارع ٩".
مسلسل "شارع ٩" تدور أحداثه في 45 حلقة وينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية التى لا تخلو من التشويق، ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر، والعمل بطولة : رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.
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