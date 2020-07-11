وفاة الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا للرقص الشعبي

رنا صلاح الدين - توفي منذ قليل الفنان المصري محمود رضا، والد الفنانة شيرين رضا، ومؤسس فرقة رضا للرقص الشعبي، وذلك عن عمر يناهز ٩٠ عاما.

وقالت الفنانة شيرين رضا في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً".

ولد محمود رضا عام 1930 في القاهرة في عائلة من الطبقة المتوسطة، كان والده رئيسًا لمكتبة جامعة القاهرة، وكان شقيقه على رضا معروفا بأفكاره القوية وقدرته على تنفيذها، وكان "محمود" لاعب جمباز" وراقص معروف.

محمود رضا

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واستطاعت فرقة رضا منذ نهاية الخمسينيات أن يكون لها وجود قوى، ومع الوقت صارت الفرقة رقم واحد في الفنون الشعبية، خاصة مع موسيقى على إسماعيل، ووجود جيل من المتحمسين للفكرة المؤمنين بها وبما تقدمه من فن جميل قادر على صناعة البهجة والخروج بالفن الشعبى إلى منطقة أخرى مختلفة.

وظلت فرقة رضا هي الفرقة الرائدة وقد شرعت في إنشاء مجموعات فلكلورية في المحافظات والجامعات والمدارس في جميع أنحاء مصر، ما يلاحظ على الفرقة أنه بعد انتهاء الجيل الأول لم تعد الفرقة كما كانت من قبل، وصارت تعيد ما فعله الكبار منها ولم تعد تقدم جديدا.

محمود رضا