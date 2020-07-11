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أوسين بولت ينشر لأول مرة صورة ابنته ويكشف عن اسمها الغريب

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رنا صلاح الدين - نشر العداء الجامايكي الشهير، أوسين بولت متابعيه على حاسبه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" لأول مرة صورة لابنته، التي رأت النور في أواخر مايو الماضي، وكشف عن اسمها "الغريب".

0fec26ee24.jpgأوسين بولت

بولت أسرع رجل في العالم كان قد نشر صورة ابنته في يوم عيد ميلاد زوجته صاحبة الـ (30 عاما)، وعلق على الصورة قائلا: "أولمبيا لايتينغ بولت".

c9db208ddf.jpgأوسين بولت

بولت البالغ من العمر(33 عاما) والمتخصص في المسافات القصيرة (100 و200م) يعد أسرع رجل في العالم، ويحمل الرقم القياسي لسباق 100 متر، بزمن قدره (9.58 ثانية).

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ad67a9ce77.jpgأوسين بولت

العداء الجامايكي قرر في عام 2017 وضع حد لمسيرته الاحترافية الرائعة، التي أحرز خلالها 8 ميداليات أولمبية، وتوج 11 مرة بطلا للعالم، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

957a9b82d6.jpgأوسين بولت

81601fd442.jpgأوسين بولت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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