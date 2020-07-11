أوسين بولت ينشر لأول مرة صورة ابنته ويكشف عن اسمها الغريب

رنا صلاح الدين - نشر العداء الجامايكي الشهير، أوسين بولت متابعيه على حاسبه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" لأول مرة صورة لابنته، التي رأت النور في أواخر مايو الماضي، وكشف عن اسمها "الغريب".

أوسين بولت

بولت أسرع رجل في العالم كان قد نشر صورة ابنته في يوم عيد ميلاد زوجته صاحبة الـ (30 عاما)، وعلق على الصورة قائلا: "أولمبيا لايتينغ بولت".

أوسين بولت

بولت البالغ من العمر(33 عاما) والمتخصص في المسافات القصيرة (100 و200م) يعد أسرع رجل في العالم، ويحمل الرقم القياسي لسباق 100 متر، بزمن قدره (9.58 ثانية).

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أوسين بولت

العداء الجامايكي قرر في عام 2017 وضع حد لمسيرته الاحترافية الرائعة، التي أحرز خلالها 8 ميداليات أولمبية، وتوج 11 مرة بطلا للعالم، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

أوسين بولت

أوسين بولت