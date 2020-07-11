ياباني يلجأ لأغرب حيلة لمواعدة النساء

رنا صلاح الدين - تمكنت الشرطة اليابانية، من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، بتهمة إعطاب نحو 1000 إطار سيارة تعود غالبيتها لنساء، إلا أنه برر فعلته متذرعا بسبب "غريب".

ووفقا لـ"سكاي نيوز" فقد أقر الرجل، ويدعى يوشيتو هارادا، بأنه أقدم على إعطاب عجلات السيارات بحجة البدء بمحادثة مع الجنس الآخر، من أجل التعرف على النساء، وخلق علاقات معهن، الأمر الذي اعتبره كثيرون "أغرب طريقة" للتعرف على امرأة.

الشرطة اليابانية اعتقلت هارادا في ولاية آيتشي باليابان في أواخر يونيو الماضي، واعترف بأنه مزق إطار سيارة تعود لامرأة حتى يتمكن من متابعتها وتقديم المساعدة ومن ثم التعرف عليها في نهاية المطاف.

القصة كانت قد بدأت في 11 يونيو الماضي، عندما خرجت امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من السوبر ماركت متجهة إلى سيارتها. لم تبتعد المرأة بسيارتها كثيرا حتى انتبهت إلى أن الإطار الأمامي معطوب.. وعندما ترجلت من سيارتها لتفقد الإطار، أوقف هارادا سيارته بجانبها عارضا المساعدة عليها، لكنها تذكرت أنها وقعت في الموقف نفسه قبل عام، الأمر الذي دفعها إلى الاتصال بالشرطة.

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بعد أن فحص رجال الشرطة كاميرات المراقبة في موقف السيارات في السوبر ماركت، اكتشفوا على الفور أن الرجل الذي حاول تقديم المساعدة للمرأة، هو نفسه الذي أعطب الإطار قبل دقائق فقط من خروجها من السوبر ماركت.

وعندما تناولت وسائل إعلام محلية الحادثة، قال عدد من الأشخاص، لا سيما من النساء، إنهن تعرضن للموقف نفسه، وذكر بعضهن أن ذلك يعود للعام 2013، ليتبين بالفعل تورط الرجل نفسه في هذه الحوادث منذ سنوات.

وفي عام 2016، تم احتجاز هارادا لدى الشرطة بعد أن اشتكت إحدى الضحايا من أن إطار سيارتها تعرض للعطب، قائلة إن هارادا كان يقف وراء هذه الفعلة.