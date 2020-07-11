شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أغنية فى ألبوم جديد لريكو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب ريكو من تسجيل أغانى ألبومه الجديد ويشمل 12 أغنية يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ويتعاون ريكو فى ألبومه الجديد مع الشعراء مجدى عبد العزيز ومودي عبد العزيز ومحمد هاشم وتامر عز الدين ومحمد الجعلي واحمد محمد منصور ونسرين فاروق ومحمد رجاء وامجد وجدي وعصام شعبان، والملحنين حسن دنيا ومحمد مصطفي وايمن عبد الغفار واحمد وجدي ومصطفي حامد، ومن الموزعين احمد عادل ومصطفى غانم واحمد وجدى ودودى صلاح ومحمد الصقار وميكس وماستر مصطفي رؤوف واسلام غلاب وكاميليو.

كان المطرب الشعبى ريكو قد شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ولاد إمبابة"، من بطولة كل من الفنان الكبير سمير غانم وفريدة سيف النصر وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ويسرا المسعودى ومحمد فاروق وهانى الأسمر وعمرو رمزى وأيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.

من ناحية أخرى يتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته، ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة، فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.