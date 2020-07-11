شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تطرح أغنية Smile والألبوم كامل أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا أغنية Smile من ألبومها الخامس، الذى تطرحه كاملا فى 14 أغسطس المقبل، وتنظر كاتى بيرى ولادة طفلتها الأولى من خطيبها النجم أورلاندو بلوم الذى قال فى تصريحات نقلها موقع جاست جيرد إنه متحمس جدا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتى بيرى، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.
واستكمل بلوم حديثه قائلا إن أكثر ما يتنظره بشدة، هو رعايته لطفلته وأنه سيستيقظ ليلا والناس نيام ليرعي طفلته ويحضر لها "الرضعة" ويطعمها بينما يكون العالم في حالة سكون بينما هو مستيقظ يرعي ابنته.
وكانت كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ وانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب "Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كلمات اغنية " Daisies " :
Told them your dreams,
and they all started laughing
I guess you’re out of your mind til it actually happens
I’m the small town
One in seven billion
Why can’t it be me
They told me I was out there
Tried to knock me down
Took those sticks and stones
Showed ‘em
I could build a house
They tell me that I’m crazy
But I’ll never
let ‘em
change me
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