فيديو| أحمد فهمي يهنئ محمد عبدالرحمن وسلام والسعدني على "جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فهمي كل من الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد سلام، أحمد السعدني على عرض مسلسل "جمجوم بم بم"، على منصة شاهد. ونشر "فهمي" مقطع فيديو من المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك لأخواتي توتا وفيديو مسلسل جمجوم وبم بم، إن شاء الله تكسروا الدنيا". وعرضت أولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم"، الخميس الماضي على منصة شاهد. مسلسل"جمجوم وبم بم"بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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