فيديو.. تعرف على اقتراح سمية الخشاب للقضاء على ظاهرة التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهرت الفنانة سمية الخشاب، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تحدثت خلاله عن قضايا التحرش التي أُثيرت مؤخرًا، وقدمت بعض الحلول والمقترحات.

وقالت "سمية"، في الفيديو: " أنا متعاطفة جدًا مع البنات والولاد اللي هما معندهمش توعية، مش ذنبهم إنهم ملقيوش حد يفهمهم ويوعيهم إنهم يدركوا تصرفاتهم وسلوكهم تجاه الأخرين".

وأضافت: "أنا بقترح إن لو اتعملت مدارس تأهيلية في صفوف المدارس في فصل الصيف والصفوف فاضية مش هتبقى حاجة مكلفة، وأعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي، واللي محتاجين للفهم والإدارك والاستيعاب".

وكانت سمية الخشاب، أعلنت دعمها للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش، من خلال مقطع فيديو لها نشرته امس عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت خلاله: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر".

وأثارت قضايا التحرش، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات رسمية ضد أحد الأشخاص متهمين إياه بالتحرش بهن وابتزازهن جنسيًا، كما روت عدد من الفنانات قصتهن مع التحرش كنوع من تقديم الدعم لهن.