تراند اليوم : شوف إزاي نسرين طافش بتحرص علي نفسية جمهورها

حرصت الفنانة نسرين طافش، على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام .

ونشرت نسرين صورا، وعلقت: “كن قويا لأجلك.. ثق بنفسك.. آمن بحدسك.. اللطف قوة.. المثابرة والسعي قوة.. الامتنان والشكر لنعم الله قوة.. سلامك النفسي قوة.. تطوير ذاتك قوة.. صباحكم قوة”.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل “ختم النمر” سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.