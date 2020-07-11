شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع سينمائى تمناه سامى العدل قبل وفاته لم يتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت الذكرى الخامسة لرحيل الفنان والمنتج سامى العدل، وفى تسجيل نادر له مع الصحفى الراحل يوسف خليفة فى التسعينيات من القرن الماضى سأله عن أحلامه، ليجيب سامى العدل: "أحلامى كتير أبسطها إن احنا نحب بعض هبقى سعيد جدا لو تحقق هذا الحلم وهو طبعا حلم صعب تحقيقه، لكن أتمنى الناس تحب الخير لبعض ولنفسها".

واستكمل سامى العدل حديثه عن فكرة الإنتاج المشترك: "أحلامى إننا كلنا نشترك كمنتجين ونعمل سينما اللى المفروض تتعمل، نساعد بعض، وكنت بحلم إننا نعمل جمعية من ٥ أو ٦ منتجين يمولوا فيلما واحدا لواحد منهم وبعد الانتهاء منه يدعمون فيلما لآخر وهكذا".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير سامى العدل توفى يوم 10 يوليو 2015، بعد صراع مع المرض، وكان يلقب فى الوسط الفنى بـ"الخال".