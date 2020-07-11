شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام محمد عبده حلم يراود النجم حسن يوسف بعد إمام الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، ذكرى رحيل رائد التنوير الشيخ الإمام محمد عبده أحد أهم ‏علماء الدين فى العصر الحديث، عرف بفكره الإصلاحى ودعوته ‏للتحرر من كل أشكال الاستعمار الأجنبى ومحاولاته المستمرة من ‏أجل الارتقاء بالمؤسسات الإسلامية والتعليمية وسعيه الدائم ‏للإصلاح والتطوير فى الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، فبذل ‏الكثير من الجهد من أجل تحقيق التطور والإصلاح فى المجتمع ‏على الرغم مما تعرض له من سجن ونفي، كل هذا جعل الفنان ‏حسن يوسف يحلم بتجسيد شخصية الإمام فى عمل فنى.‏

‎الفنان حسن يوسف قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه ‏مازال لديه حماس لتقديم شخصية رائد التجديد الفكرى والدينى ‏الإمام محمد عبده، لكن الأزمة تتعلق بالإنتاج؛ مطالبا الدولة بتمويل ‏الأعمال الدينية لأهميتها وحاجتنا إليها‎.‎

وأضاف حسن يوسف أن لديه ملخص جاهز للعمل، كما أن هناك ‏اتفاقا بينه وبين المخرج مصطفى الشال لإعادة التعاون بينهما فى ‏مسلسل الإمام محمد عبده بعد نجاحهما فى تقديم مسلسل إمام الدعاة ‏‏"محمد متولى الشعراوى"، والعارف بالله "الشيخ عبد الحليم محمود‎".

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‎وعن أسباب حماسه لتقديم شخصية محمد عبده قال إن الإمام ‏شخصية دينية مستنيرة ووسطية وأفسح المجال للمرأة أن تعمل - ‏وكل ذلك من الدين - كما أنه أول إمام للأزهر مستنير‎.‎

وبسؤاله عن إمكانية إنتاجه العمل خاصة أنه أنتج من قبل مسلسل ‏‏"العارف بالله عبد الحليم محمود" بالتعاون مع صوت القاهرة، قال ‏حسن يوسف إنه خسر 8 ملايين جنيه فى المسلسل لعدم تسويقه، ‏لذلك لا يفكر فى إعادة التجربة‎.‎

يذكر أن شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" قدمت سيرة ‏الإمام محمد عبده فى مسلسل تليفزيونى يلقى الضوء على نشأته ‏وشبابه ودوره فى الحياة الدينية والسياسية، تأليف عابد الرباط ‏وشارك فى بطولته أحمد عبدالعزيز وأحمد خليل وهادى الجيار ‏وأحمد راتب وطارق لطفى ووفاء عامر وصفاء جلال وانتصار ‏ورشوان توفيق‎.‎