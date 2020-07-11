شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام محمد عبده حلم يراود النجم حسن يوسف بعد إمام الدعاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، ذكرى رحيل رائد التنوير الشيخ الإمام محمد عبده أحد أهم علماء الدين فى العصر الحديث، عرف بفكره الإصلاحى ودعوته للتحرر من كل أشكال الاستعمار الأجنبى ومحاولاته المستمرة من أجل الارتقاء بالمؤسسات الإسلامية والتعليمية وسعيه الدائم للإصلاح والتطوير فى الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، فبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق التطور والإصلاح فى المجتمع على الرغم مما تعرض له من سجن ونفي، كل هذا جعل الفنان حسن يوسف يحلم بتجسيد شخصية الإمام فى عمل فنى.
الفنان حسن يوسف قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه مازال لديه حماس لتقديم شخصية رائد التجديد الفكرى والدينى الإمام محمد عبده، لكن الأزمة تتعلق بالإنتاج؛ مطالبا الدولة بتمويل الأعمال الدينية لأهميتها وحاجتنا إليها.
وأضاف حسن يوسف أن لديه ملخص جاهز للعمل، كما أن هناك اتفاقا بينه وبين المخرج مصطفى الشال لإعادة التعاون بينهما فى مسلسل الإمام محمد عبده بعد نجاحهما فى تقديم مسلسل إمام الدعاة "محمد متولى الشعراوى"، والعارف بالله "الشيخ عبد الحليم محمود".
وعن أسباب حماسه لتقديم شخصية محمد عبده قال إن الإمام شخصية دينية مستنيرة ووسطية وأفسح المجال للمرأة أن تعمل - وكل ذلك من الدين - كما أنه أول إمام للأزهر مستنير.
وبسؤاله عن إمكانية إنتاجه العمل خاصة أنه أنتج من قبل مسلسل "العارف بالله عبد الحليم محمود" بالتعاون مع صوت القاهرة، قال حسن يوسف إنه خسر 8 ملايين جنيه فى المسلسل لعدم تسويقه، لذلك لا يفكر فى إعادة التجربة.
يذكر أن شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" قدمت سيرة الإمام محمد عبده فى مسلسل تليفزيونى يلقى الضوء على نشأته وشبابه ودوره فى الحياة الدينية والسياسية، تأليف عابد الرباط وشارك فى بطولته أحمد عبدالعزيز وأحمد خليل وهادى الجيار وأحمد راتب وطارق لطفى ووفاء عامر وصفاء جلال وانتصار ورشوان توفيق.
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