شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلى يطرب بأجمل أغنياته فى حفل "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وبدأ النجم محمود العسيلى حفله بأغنية "الليلة"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار أكثر من ساعة متواصلة منها، يا ناس، فوقى، مش مضمون، ملايين، حلم بعيد، في حتة تانية، عايشين، طلع الحلو وبس، أنت تقدر، ابن مصر، وجع الهوى، وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "تررم".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.





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