فن ومشاهير

تعرف على عروض نادى السينما اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نادى السينما المستقلة عروضه المباشرة عبر صفحته الإلكترونية على فيس بوك في الثامنة مساء اليوم السبت 11 يوليو، حيث يعرض فيلما "هدية" للمخرج مصطفى عطا و"3 ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف بنادى السينما المستقلة لايف، ويعقب ذلك ندوة تديرها المذيعة مـى علام، وتستضيف الكاتب الصحفي خالد عيسى للتعليق على الفيلمين.

 

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، السبت الثانى من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي، وذلك قبل تفشي فيروس .

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واستضافت سينما الهناجر، بالأوبرا، وقتها عروض نادى السينما المستقلة، والذى يقيمها المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق، وتنوعت هذه الأفلام بين الروائية القصيرة والتسجيلية وهى "فستان فرح" إخراج جيهان إسماعيل، "فريدة" إخراج أحمد الشال، "حكاية" إخراج مهند الكاشف، و"هدية" إخراج مصطفى عطا، و"كوزمس" إخراج آلاء سعد الدين.

 

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