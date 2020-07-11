شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وسيمون تنعيان مى مسحال: منتجة عاشقة للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة إسعاد يونس المنتجة الفلسطينية مي مسحال التى توفيت أمس الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة، حيث كتبت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية: "مى مسحال في ذمة الله، منتجة سينمائية عاشقة للسينما المصرية".

ومن جانبها، نعت الفنانة سيمون المنتجة مي مسحال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت: "البقاء لله المنتجة مي مسحال".

كما نعى الفنان هانى رمزى، المنتجة الراحلة مي مسحال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة معلقا: "المنتجة الكبيرة والجميلة والمحبة للفن (مى مسحال) فى ذمة الله.. مع السلامة يا مى، مش هنسى أبد أفضالك عليا ولا وقفتك معايا حتى يومنا هذا.. الله يرحمك يا حبيبتى مي مسحال".

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ومن جانبها، نعت الفنانة رانيا يوسف المنتجة مي مسحال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت: "وفاة المنتجة مي مسحال.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان".

وتشيع عائلة المنتجة الراحلة مى مسحال جثمان الفقيدة اليوم السبت، ودفنه بمقابر العائلة بأكتوبر، وذلك بعد أن توفيت الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة.

يذكر أن المنتجة مى مسحال لها فيلم جار تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.