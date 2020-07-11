شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينعى محمود رضا بصورة من الذكريات: اللى علمنا نحب الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد الفيشاوى على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما. ونشر الفيشاوي صورة للفنان الراحل في فترة شبابه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "البقاء لله محمود رضا اللى علمنا نحب الحياة، أرجو قراءه الفاتحة". Advertisements وكان محمود رضا قد توفى ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط. محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

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