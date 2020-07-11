فن ومشاهير

يحيى خليل يتألق بموسيقى الجاز مع جمهور الأوبرا على المسرح المكشوف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يتألق بموسيقى الجاز مع جمهور الأوبرا على المسرح المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني، حيث انطلقت أولى حفلات المسرح المكشوف تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية، والخاصة باستئناف الأنشطة فى مختلف المواقع الإبداعية.

وكشفت الأمسية التى أقيمت لرائد موسيقى الجاز فى مصر الموسيقار يحيى خليل عن ارتفاع الوعى المجتمعى فى مواجهة فيروس ، فبرغم ارتفاع درجات الحرارة حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الأمن، حفاظا على السلامة العامة.

يشار إلى أن الحفل تضمن جولة فى عالم موسيقى الجاز، شملت نخبة من أشهر أعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني منها دنيا، من غير عنوان، أميرة، كريشيندو، حكاوي القهاوي، كرافان، إسبانيا، ديلايلا، يعيش أهل بلدي، بحلم فى عالم غريب، إيقاع الروح، بالإضافة إلى تنويعات على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقى العربية لعمالقة الطرب منها بانوراما أم كلثوم، العيون السود وإن راح منك يا عين .

 

e4d6417e-5eb8-4ea6-91ae-e85262631466
 

 

Advertisements
2c59d87a-7d78-4370-b342-dd5ae1fc3499
 

 

39cdc3d9-f0d6-477f-8548-93a95756ae1d
 

 

0d4e8d69-8e3d-4d4d-8015-f659d0851929
 

 

4c61a75c-20db-440d-9f83-34685f68187d
 

 

2d813be1-7341-4306-a0ac-535159149ace
 

 

9ee8001d-6add-4a65-b08a-a1b9a4b1e5c4
 

 

ed16843d-cd2b-46ac-a41a-e7693844c6b3
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يحيى خليل يتألق بموسيقى الجاز مع جمهور الأوبرا على المسرح المكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا