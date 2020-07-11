شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يتألق بموسيقى الجاز مع جمهور الأوبرا على المسرح المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني، حيث انطلقت أولى حفلات المسرح المكشوف تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية، والخاصة باستئناف الأنشطة فى مختلف المواقع الإبداعية.

وكشفت الأمسية التى أقيمت لرائد موسيقى الجاز فى مصر الموسيقار يحيى خليل عن ارتفاع الوعى المجتمعى فى مواجهة فيروس كورونا، فبرغم ارتفاع درجات الحرارة حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الأمن، حفاظا على السلامة العامة.

يشار إلى أن الحفل تضمن جولة فى عالم موسيقى الجاز، شملت نخبة من أشهر أعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني منها دنيا، من غير عنوان، أميرة، كريشيندو، حكاوي القهاوي، كرافان، إسبانيا، ديلايلا، يعيش أهل بلدي، بحلم فى عالم غريب، إيقاع الروح، بالإضافة إلى تنويعات على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقى العربية لعمالقة الطرب منها بانوراما أم كلثوم، العيون السود وإن راح منك يا عين .





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