شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دوا ليبا تطرح كليب Hallucinate على طريقة الإنيميشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة دوا ليبا كليب أغنية Hallucinate وهى واحدة من أغنيات ألبومها الأخير Future Nostalgia"، وقدمت الكليب بطريقة الإنيميشن.

أغنية " Hallucinate " هى رابع أغنية تطلقها دوا ليبا بطريقة الفيديو كليب من ألبوم "Future Nostalgia، فقد سبق وأطلقت 3 كليبات هى " Don’t Start Now " و " Physical" و " Break My Heart " .

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وفي سياق متصل عادت النجمة العالمية دوا ليبا وصديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد من جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن قضيا أربعة أشهر في الحجر المنزلي الذاتي معا في لندن بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم .

وقد احتفلت يولاندا حديد والدة أنور بالثنائي، و ذلك بنشرها عدد من الصور عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 3.2 مليون شخص ، فكانت احدي هذه الصور التي التقطتها يولاندا مع أنور بطريقة الـSELFIE ، إضافة الي صورة اخري ظهر بها أنور حديد و هو يحمل دوا ليبا وكأنهما متجهان نحو عدسة الكاميرا .