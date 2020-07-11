أحمد حداد ينتهي من تصوير أولى تجاربه الإخراجية الطويلة "أما عن حالة الطقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى الفنان أحمد حداد من تصوير فيلم "أما عن حالة الطقس"، الذي يشهد أولى تجاربه الإخراجية الطويلة، وقد بدأ مؤخرًا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لعرضه في عدد من المهرجانات.

ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة حنان يوسف وحسن الجريتلي فريدة الجريدي وآسر البدراوي وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم داليا رمزي ونجلا بونس وكريمان حجازي وسامي داوود ونائل علي وعمر جاهين، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف.

وتدور قصة فيلم "أما عن حالة الطقس" حول مخرج معتزل يعيد اكتشاف حياته من جديد بعد الطلاق وفي نهاية فترة شبابه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد حداد ومدير تصوير رمزي أدمون، ويعتبر العمل التجربة الإخراجية التاسعة في مسيرة أحمد حداد.

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