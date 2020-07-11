بينهم رجاء الجداوي ومحمود رضا.. 9 حالات وفاة تُفجع الوسط الفني هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، هذا الأسبوع بعد رحيل عدد من نجوم الفن، أو وفاة أحد ذويهم، وقد وصل عدد حالات الوفاة هذا الأسبوع إلى تسع، ليكون هذا الأسبوع هو أسبوع الاَلام عن جدارة.

ونستعرض في السطور التالية حالات الوفاة بالوسط الفني:

محمود جمعة

في الثالث من يوليو الجاري، استيقظ الجميع على خبر وفاة الفنان محمود جمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي، إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته في غيبوبة، وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، من خلال حسابه بـ"إنتسجرام"، قائلًا: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

والدة مجدي أبو عميرة

في الساعات الأولى من صباح الرابع من يوليو، رحلت والدة المخرج مجدي أبو عميرة، والذس قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن والدته كانت قد أصيبت بجلطة في المخ عام ٢٠١٧، ثم عاودتها جلطة أخرى منذ أسبوع، لتلبي نداء ربها في 4 يوليو.

رجاء الجداوي

فجع خبر رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي الوسط الفني والجمهور، في صباح الخامس من يوليو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

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والدة حمادة هلال

وفي السابع من يوليو الجاري، غيب الموت والدة الفنان حمادة هلال، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته قبل وفاتها بأيام، حيث نشر حسابه على إنستجرام، صورة مع والدته خلال أداء مناسك العمرة وعلق: "أسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشفِ أمي.. يا رب ‏اشفِ أمى.. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

والدة محمد علاء

أعلن الفنان محمد علاء، وفاة والدته في الثامن من يوليو الجاري، من خلال حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: "توفت إلى رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان، أو الاتصال على الهاتف".

والدة شاندو

وفي 9 يوليو الجاري، أعلن المطرب شاندو، وفاة والدته، وتم دفنها بمسقط رأسها بمحافظة أسوان.

مي مسحال ومحمود رضا وشقيقة كريم مأمون

شهد أمس الجمعة، الموافق 10 يوليو، وفاة كل من الفنان محمود رضا عن عمر يناهز الـ90 عامًا.. والمنتجة الكبيرة مي مسحال بعد إصابتها بجلطة، كما أعلن الفنان كريم مأمون، عن وفاة شقيقته هنادي داخل أحد المستشفيات.