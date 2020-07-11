محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان أحمد الفيشاوي، المنتجة الفلسطينية الكبيرة مي مسحال، التي رحلت مساء أمس بعد إصابتها بجلطة في المخ.
وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على "إنستجرام": الله يرحمك يا أمي ، البقاء لله أرجو الدعاء و قراءة الفاتحة"
يذكر أن أحمد الفيشاوي يقوم حاليًا بتصوير أحدث أفلام المنتجة الراحلة وهو "30 مارس"، والذي بدأ تصويره منذ أيام.
وتعود المنتجة مي مسحال للإنتاج بهذا الفيلم بعد غياب 3 سنوات.
مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس، أحلام الفتي الطائش وكان اَخر أعمالها فيلم بترا بواية الزمن في 2017، والذي كتبت السيناريو الخاص به.
كانت هذه تفاصيل خبر "الله يرحمك يا أمي".. أحمد الفيشاوي ينعى المنتجة مي مسحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.