مصطفى الشال يروي تجربته في إخراج المسلسلات الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المخرج مصطفى الشال، كواليس تجربته في عالم الإخراج، موضحًا أن بدايته كانت بالتزامن مع دخوله مبنى التليفزيون المصري عام 1973، قائلًا: "كنت أصاب بحالة انبهار فور دخولي البلاتوه والتواجد وسط الفنانين".

وأضاف مصطفى الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن بدايته كانت كمساعد للمخرج جلال غنيم، في مسلسل "وجه الحب الآخر"، حتى توالت الأعمال مع كبار المخرجين، مثل نيازي مصطفى.

وأكد أنه اكتسب خبرات عدّة بتعاونه مع المخرج أحمد طنطاوي، في المسلسلات الدينية، قائلًا: "كنت حريصا على التعلم منه خلال الاجتماعات وفترة التحضيرات.. كيف نخرج مسلسلًا دينيًا".

وتابع أنه يتمتع بدرجة عالية من الحرص خلال العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو الورق، إذ يهتم جيدًا بعنصر الوقت: "مش بحب الوقت يسرقني.. وأتذكر أننا كنا نعمل ١٨ ساعة يوميًا في مسلسل سلسال الدم".