أحمد السقا في نيويورك وروبي على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو داخل "حمام السباحة"، وعلق: "النظرة مش لايقة على مود السباحة".

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد شوارع نيويورك.

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة جديدة لها، ظهرت فيها من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استمتع بالصيف".

أمل حجازي

نشرت المطربة أمل حجازي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، علقت: "إن القلب إذا سار إلى الله بصدق وصل".

إيمي طلعت زكريا

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نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"عباءة" زرقاء، وعلقت: "أحسن واحدة تعمل اسكندرانية هي الإسكندرانية".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر أنيق.

مصطفى حجاج

نشر المطرب مصطفى حجاج صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل البحر خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية.

شذا حسون

نشرت المطربة شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام االبحر، خلال عطلتها الصيفية.

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وعلقت: " 'الجمال هو ما تشعر به داخلك وينعكس في عينك.. الجمال ليس شيء مادي - صوفيا لورين".